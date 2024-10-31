Промахи садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
- 07:13 31 октября
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Многие садоводы ошибочно считают, что семена бархатцев могут самостоятельно прорасти в следующем сезоне. Однако, чтобы сохранить декоративные качества и обеспечить высокую всхожесть, важно правильно собирать семена.
Когда собирать семена Лучшее время для сбора семян бархатцев — с середины сентября, когда растения начинают увядать. Основной индикатор готовности семян — это засохшие кусты и стебли. Выбирайте сухой и безветренный день для сбора, чтобы семена не подвергались влиянию влаги.
Как собирать семена Срезание коробочек: С помощью ножниц или секатора аккуратно срежьте полностью высохшие коробочки с семенами. Дополнительная сушка: Поместите срезанные коробочки в сухое место, чтобы они окончательно высохли. Хранение: Когда семена полностью высохнут, положите их в бумажный пакет или коробку для дальнейшего хранения. Если семена остаются влажными, срежьте увядшие цветы вместе со стеблями, свяжите их в пучки и подвесьте вниз коробочками. Подстелите бумагу и дайте семенам высохнуть естественным образом — как только они будут готовы, они сами опадут на бумагу, и вы сможете легко собрать их.
Следуя этим рекомендациям, вы получите качественные семена бархатцев, которые сохранят свои декоративные свойства и обеспечат отличный урожай в следующем году, пишет ngzt.ru.