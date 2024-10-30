В Коми работают более 1,6 тысяч таксистов
- 22:45 30 октября
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- Инесса Богатая
Министерство экономического развития республики объявило о легализации таксомоторного рынка в регионе. Об этом сообщает "БНК".
На заседании в Государственном совете 29 октября Евгений Мазур, заместитель председателя правительства и министр экономического развития, промышленности и транспорта республики, сообщил, что к настоящему времени в Коми зарегистрированы 293 перевозчика (включая 24 юридических лица, 153 индивидуальных предпринимателя и 116 самозанятых), а также 1659 автомобилей, используемых в качестве такси, и 8 служб, предоставляющих заказы на легковое такси, пишет "БНК".
"Число легальных перевозчиков возросло в два раза. Для сравнения, в 2023 году количество зарегистрированных транспортных средств составляло 769, а количество перевозчиков — 132. Служб таксомоторных заказов не существовало вовсе", — отметил министр.
В результате принятия нового закона о такси и урегулирования деятельности самозанятых и служб, занимающихся заказом такси (агрегаторов), наблюдается улучшение и рост уровня легализации рынка такси.