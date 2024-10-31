"Платить больше не придется": пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз
- 03:07 31 октября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ждет тех, кто достиг возраста 70 лет. Такие граждане получат возможность не платить по определенным направлениям, однако придется подтвердить стаж. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, новая возможность приготовлена для тех пенсионеров, которые получат особый статус. Речь идет о звании ветерана труда. Получить его на федеральном уровне достаточно сложно, для этого нужно подтвердить какие-нибудь награды или почетные грамоты, что доступно немногим. Но во многих регионах действуют послабления для граждан: достаточно только стажа, чтобы такое звание присвоили.
Причем список регионов, где звание можно получить на таких словиях, в последнее время стал шире. Так, соответствующее приятное решение приняли для людей в Дагестане. Звание ветерана труда будут присваивать женщинам, которые отработали 35 лет, а также мужчинам, у которых общий трудовой стаж превысил 40 лет. Это знаичт, что в среднем нужно достичь возраста 70 лет, если работать человек начал с 30 лет.
При этом важно, чтобы больше половины такого стажа было выработано в регионе проживания человека. После получения звания можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом, то есть платить за поездки в автобусе больше не придется. Кроме того, таким гражданам будут давать скидку на оплату услуг ЖКХ.