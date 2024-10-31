"Платить больше не придется": пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз

Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ждет тех, кто достиг возраста 70 лет. Такие граждане получат возможность не платить по определенным направлениям, однако придется подтвердить стаж. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, новая возможность приготовлена для тех пенсионеров, которые получат особый статус. Речь идет о звании ветерана труда. Получить его на федеральном уровне достаточно сложно, для этого нужно подтвердить какие-нибудь награды или почетные грамоты, что доступно немногим. Но во многих регионах действуют послабления для граждан: достаточно только стажа, чтобы такое звание присвоили.