В Коми на месте разлива нефти в Троицко-Печорске огонь уничтожил лес

Прокуратура Троицко-Печорского района завершила проверку инцидента розлива нефти, который зафиксирован в 125-м квартале Нижнеомринского лесничества. Об этом пишет "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, меры по локализации и устранению разлива нефтепродуктов начали принимать с опозданием. Компания, ответственная за эксплуатацию, в отведенные сроки не уведомила государственные органы о происшествии, а использованный первоначально метод ликвидации разлива нефти не соответствовал утвержденному плану действий в таких чрезвычайных ситуациях.