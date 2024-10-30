В Коми на месте разлива нефти в Троицко-Печорске огонь уничтожил лес
- 20:30 30 октября
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- Инесса Богатая
Прокуратура Троицко-Печорского района завершила проверку инцидента розлива нефти, который зафиксирован в 125-м квартале Нижнеомринского лесничества. Об этом пишет "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, меры по локализации и устранению разлива нефтепродуктов начали принимать с опозданием. Компания, ответственная за эксплуатацию, в отведенные сроки не уведомила государственные органы о происшествии, а использованный первоначально метод ликвидации разлива нефти не соответствовал утвержденному плану действий в таких чрезвычайных ситуациях.
Согласно оценкам ГУ РК "Троицко-Печорское лесничество", ущерб лесному фонду составил свыше 19 миллионов рублей. В результате загрязнения и последующего пожара полностью уничтожены лесные насаждения на площади 330 квадратных метров, включая молодняк естественного происхождения возрастом до 10 лет, пишет "Комиинформ".
Отдел МВД по Троицко-Печорскому району завел уголовное дело по части 4 статьи 261 УК РФ, касающейся уничтожения или повреждения лесных насаждений, повлекших значительный ущерб.
Материалы проведенной проверки районная прокуратура направила в Печорскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия необходимых мер.