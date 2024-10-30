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ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания"

ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания" Фото "Про Город"

ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания", при этом все трудовые гарантии останутся в силе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

Сотрудники ООО "Трударенда", которые выразили недовольство по поводу предстоящей реорганизации, находятся в процессе получения разъяснений относительно дальнейших изменений.

Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Коми, решение сосредоточить управление дорожным сектором под контролем Республики Коми принято для повышения эффективности и развития отрасли. В этом контексте АО "Коми дорожная компания" будет реорганизовано путем вливания в него ООО "Трударенда".

Региональное Министерство строительства считает, что анализ деятельности данных компаний аргументирует необходимость таких мероприятий. Республика Коми, в лице Комитета Республики Коми по имущественным и земельным отношениям, является одним из главных акционеров АО "Коми дорожная компания", поэтому присоединение осуществляется в пользу республиканской компании.

Это объединение ликвидирует избыточные корпоративные взаимосвязи между данными компаниями и снизит их операционные расходы, включая затраты на управление. Активы будут объединены, что увеличит масштабы деятельности объединенной организации и укрепит её финансовую устойчивость.

Работники будут обеспечены заказами на ремонтные работы в летний строительный сезон, учитывая, что в настоящий момент у ООО "Трударенда" отсутствуют заказы на 2025 год и далее.

Присоединение ООО "Трударенда" осуществляется к компании, которая полностью разбирается в специфике дорожного сектора, знакома с его проблемами и обладает опытом в их решении.

По итогам реорганизации ООО "Трударенда" прекратит существование, а его активы, а также права и обязанности перейдут к АО "Коми дорожная компания" в рамках общей правопреемственности.

Производственная деятельность будет продолжена в формате филиала АО "Коми дорожная компания", поэтому сокращения персонала не потребуется, и рабочие места будут сохранены с текущим уровнем заработной платы, сообщили в Правительстве Республики Коми.

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