ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания"
- 19:00 30 октября
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- Инесса Богатая
ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания", при этом все трудовые гарантии останутся в силе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.
Сотрудники ООО "Трударенда", которые выразили недовольство по поводу предстоящей реорганизации, находятся в процессе получения разъяснений относительно дальнейших изменений.
Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Коми, решение сосредоточить управление дорожным сектором под контролем Республики Коми принято для повышения эффективности и развития отрасли. В этом контексте АО "Коми дорожная компания" будет реорганизовано путем вливания в него ООО "Трударенда".
Региональное Министерство строительства считает, что анализ деятельности данных компаний аргументирует необходимость таких мероприятий. Республика Коми, в лице Комитета Республики Коми по имущественным и земельным отношениям, является одним из главных акционеров АО "Коми дорожная компания", поэтому присоединение осуществляется в пользу республиканской компании.
Это объединение ликвидирует избыточные корпоративные взаимосвязи между данными компаниями и снизит их операционные расходы, включая затраты на управление. Активы будут объединены, что увеличит масштабы деятельности объединенной организации и укрепит её финансовую устойчивость.
Работники будут обеспечены заказами на ремонтные работы в летний строительный сезон, учитывая, что в настоящий момент у ООО "Трударенда" отсутствуют заказы на 2025 год и далее.
Присоединение ООО "Трударенда" осуществляется к компании, которая полностью разбирается в специфике дорожного сектора, знакома с его проблемами и обладает опытом в их решении.
По итогам реорганизации ООО "Трударенда" прекратит существование, а его активы, а также права и обязанности перейдут к АО "Коми дорожная компания" в рамках общей правопреемственности.
Производственная деятельность будет продолжена в формате филиала АО "Коми дорожная компания", поэтому сокращения персонала не потребуется, и рабочие места будут сохранены с текущим уровнем заработной платы, сообщили в Правительстве Республики Коми.