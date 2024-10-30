ООО "Трударенда" будет функционировать как филиал АО "Коми дорожная компания", при этом все трудовые гарантии останутся в силе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

Сотрудники ООО "Трударенда", которые выразили недовольство по поводу предстоящей реорганизации, находятся в процессе получения разъяснений относительно дальнейших изменений.