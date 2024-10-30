В Коми за неделю наказали 12 мигрантов за нарушения законов

За последнюю неделю сотрудники МВД республики привлекли 12 иностранных граждан к ответственности за административные нарушения в области миграции. Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор".

По информации ГТРК, среди нарушителей в Усинске обнаружены двое граждан Азербайджана, а в Сыктывкаре - один уроженец Казахстана, которые не имели необходимых документов для легального пребывания в России.