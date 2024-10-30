В Коми за неделю наказали 12 мигрантов за нарушения законов
- 16:30 30 октября
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- Инесса Богатая
За последнюю неделю сотрудники МВД республики привлекли 12 иностранных граждан к ответственности за административные нарушения в области миграции. Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор".
По информации ГТРК, среди нарушителей в Усинске обнаружены двое граждан Азербайджана, а в Сыктывкаре - один уроженец Казахстана, которые не имели необходимых документов для легального пребывания в России.
В это же время за неделю было выдворено из страны два гражданина Киргизии, а также по 1 гражданину из Узбекистана, Азербайджана и Болгарии. Из Узбекистана депортирован еще один гражданин.
Всего с начала года из страны выдворено 118 иностранцев, 9 депортировано и 1 подвергнут процедуре реадмиссии.
Работа по выявлению случаев фиктивной регистрации жителей южных регионов страны в северных городах Республики Коми продолжается. Так, за неделю в Усинске возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ: в ходе расследования установлено, что собственница жилья зарегистрировала 11 граждан России из Дагестана без намерения предоставить им это жилье для проживания.
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Коми напоминает, что за фиктивную регистрацию в жилом помещении УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет с запретом на определенные должности, и даже лишение свободы на срок до трех лет.