Мокрый снег с ухудшением видимости на дорогах: в Коми объявили штормовое предупреждение

В Коми объявили штормовое предупреждение. 30 октября с 20:00 до 6:00 31 октября ожидается сильный мокрый снег, временами с ухудшением видимости до 500-1000 м, налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" непогода затронет несколько районов республики: Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Корткеросский, Сысольский, Прилузский, Койгородский.