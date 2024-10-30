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Мокрый снег с ухудшением видимости на дорогах: в Коми объявили штормовое предупреждение

Мокрый снег с ухудшением видимости на дорогах: в Коми объявили штормовое предупреждение Фото "Про Город"

В Коми объявили штормовое предупреждение. 30 октября с 20:00 до 6:00 31 октября ожидается сильный мокрый снег, временами с ухудшением видимости до 500-1000 м, налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. 

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" непогода затронет несколько районов республики: Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Корткеросский, Сысольский, Прилузский, Койгородский.

В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:

  • ДТП по причине ухудшения видимости, снежных заносов;
  • нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения, обусловленные обрывом линий электропередачи;
  • происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов ж.д. путей;
  • падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укреплённых конструкций, также повреждение кровли зданий и жилых домов.

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