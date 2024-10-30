5 ложек под куст, и герань цветет как сумасшедшая – даже зимой напоминает пышное облако

Пеларгония, или герань — самое популярное растение у интерьерных цветоводов. Она неприхотлива и декоративна в течение всего года. Однако для того, чтобы растение радовало вас постоянным цветением, оно нуждается в периодических подкормках.

Не все цветоводы отдают предпочтение минеральным удобрениям, стараясь использовать различные народные средства. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала об уникальной подкормке, которая заставит герань буквально взорваться бутонами.