5 ложек под куст, и герань цветет как сумасшедшая – даже зимой напоминает пышное облако
- 00:00 31 октября
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- Служба новостей
Пеларгония, или герань — самое популярное растение у интерьерных цветоводов. Она неприхотлива и декоративна в течение всего года. Однако для того, чтобы растение радовало вас постоянным цветением, оно нуждается в периодических подкормках.
Не все цветоводы отдают предпочтение минеральным удобрениям, стараясь использовать различные народные средства. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала об уникальной подкормке, которая заставит герань буквально взорваться бутонами.
Для ее приготовления возьмите луковую шелуху вместе с верхним слоем луковицы, таблетку янтарной кислоты и ампулу с витаминами группы В. Все ингредиенты нужно поместить в блендер, добавить 1/2 литра воды и измельчить до однородной массы.
Получившуюся смесь процеживают, разводят водой в соотношении 1:1 и поливают растения. На один горшок достаточно пяти столовых ложек.
Такая подкормка обогатит герань необходимыми питательными элементами и спровоцирует образование цветочных почек, пишет krasnoyarskmedia.ru.