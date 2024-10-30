В Россельхознадзоре рассказали о ситуации со сливочным маслом в стране
- 17:00 30 октября
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- Служба новостей
Согласно данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора), с начала 2024 года в стране наблюдается рост производства сливочного масла на 3,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 384,3 тысячи тонн. Для сравнения, в 2023 году в России было произведено 371,3 тысячи тонн этого продукта.
Кроме того, Россельхознадзор отметил рост импорта сливочного масла: объём ввоза увеличился на 9%, в том числе за счёт поставок от 22 зарубежных предприятий, а также рассматривается возможность начать импорт с дополнительных 16 компаний.
Несмотря на общую тенденцию, российские производители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла, на фоне чего наметился рост цен. Однако в магазинах ажиотажа не наблюдается — торговые сети не фиксируют увеличения спроса или роста числа краж. В Министерстве сельского хозяйства заявили о вероятности снижения цен на этот продукт в ближайшем будущем, пишет ura.news.