В Россельхознадзоре рассказали о ситуации со сливочным маслом в стране

Согласно данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора), с начала 2024 года в стране наблюдается рост производства сливочного масла на 3,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 384,3 тысячи тонн. Для сравнения, в 2023 году в России было произведено 371,3 тысячи тонн этого продукта.

Кроме того, Россельхознадзор отметил рост импорта сливочного масла: объём ввоза увеличился на 9%, в том числе за счёт поставок от 22 зарубежных предприятий, а также рассматривается возможность начать импорт с дополнительных 16 компаний.