Ножницы острее бритвы: если затупились, всегда делаю так – 3 простых способа заточки

Если ножницы перестали хорошо резать и не выполняют свои основные задачи, самое время обратиться к решению проблемы. Конечно, можно отнести их в мастерскую, однако существуют методы, которые позволят заточить этот инструмент дома.

Один из таких способов — использовать металлическую губку для посуды. Просто режьте её ножницами в течение нескольких минут, и кромка лезвий должна заостриться. Еще один вариант — фольга. Сверните кусочек несколько раз и нарежьте его полосками с помощью ножниц.