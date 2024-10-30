Ножницы острее бритвы: если затупились, всегда делаю так – 3 простых способа заточки
- 15:17 30 октября
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- Служба новостей
Если ножницы перестали хорошо резать и не выполняют свои основные задачи, самое время обратиться к решению проблемы. Конечно, можно отнести их в мастерскую, однако существуют методы, которые позволят заточить этот инструмент дома.
Один из таких способов — использовать металлическую губку для посуды. Просто режьте её ножницами в течение нескольких минут, и кромка лезвий должна заостриться. Еще один вариант — фольга. Сверните кусочек несколько раз и нарежьте его полосками с помощью ножниц.
Можно также попробовать "бабушкин" метод. Возьмите тонкую спицу или иглу, вставьте её в раскрытые ножницы и начинайте имитировать резание. Иглу следует мягко перемещать вдоль режущих кромок. Через несколько минут ваши ножницы снова будут острыми, пишет krasnoyarskmedia.ru.