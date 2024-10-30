Остатки обоев выпрашиваю у друзей и знакомых: вот что с ними можно сделать — польза для дома неоценима
- 13:30 30 октября
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- Служба новостей
Обои – один из самых популярных материалов для внутренней отделки помещений. Однако рассчитать необходимое количество бывает сложно, и нередко люди приобретают больше, чем требуется, оставляя лишние рулоны без дела. Однако остатки обоев могут стать основой для уникальных декоративных решений, если проявить немного креативности. Дизайнер Юлия Рытикова из Comfort Zone Studio поделилась рядом интересных идей в издании «Хибины».
- Декор внутренней части мебели
Иногда дизайнеры применяют яркие ткани для интерьерного оформления, и эту технику можно перенести на мебель. Используйте остатки обоев, чтобы оформить внутренние поверхности шкафов или ящиков комодов. Играйте с цветовыми решениями и узорами, выбирайте необычные дизайны или комбинируйте различные куски для создания эффекта пэчворка.
- Рамки с обоями
Остатки эксклюзивных обоев можно оформить в рамки и украсить стены, как произведениями искусства. Один крупный кусок может стать центральным акцентом комнаты, а несколько одинаковых – создать гармоничную стенную композицию в одинаковых рамках. Если у вас есть кусочки одного цвета, но разных размеров, их можно разместить в произвольном порядке.
Для создания рамок подойдет как готовое решение, так и заказ индивидуальных рам в багетной мастерской. В случае с редкими антикварными обоями рекомендуется использовать рамы со стеклянным покрытием. Также обои могут стать элементом настенной панели: просто наклейте их на стену и обрамите молдингами.