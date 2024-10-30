Остатки обоев выпрашиваю у друзей и знакомых: вот что с ними можно сделать — польза для дома неоценима

Обои – один из самых популярных материалов для внутренней отделки помещений. Однако рассчитать необходимое количество бывает сложно, и нередко люди приобретают больше, чем требуется, оставляя лишние рулоны без дела. Однако остатки обоев могут стать основой для уникальных декоративных решений, если проявить немного креативности. Дизайнер Юлия Рытикова из Comfort Zone Studio поделилась рядом интересных идей в издании «Хибины».

Декор внутренней части мебели

Иногда дизайнеры применяют яркие ткани для интерьерного оформления, и эту технику можно перенести на мебель. Используйте остатки обоев, чтобы оформить внутренние поверхности шкафов или ящиков комодов. Играйте с цветовыми решениями и узорами, выбирайте необычные дизайны или комбинируйте различные куски для создания эффекта пэчворка.