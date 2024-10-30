1 подкормка — и спатифиллум выпустит десятки цветоносов: начнется мощная бутонизация
- 11:00 30 октября
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- Служба новостей
Агроном Елена Николаева рассказала, чем подкормить спатифиллум поздней осенью, чтобы он порадовал обильным цветением. Выпустит десятки "белых парусов". Начнется мощная бутонизация.
По словам эксперта, для начала нужно развести 2 столовые ложки нежирного молока в 1 литре отстоянной воды комнатной температуры. Затем нужно добавить 1 каплю йода. Все перемешать и полить спатифиллум под корень.
Как разъяснила Давыдова, йод обогащает грунт, способствует цветению и защищает растения от стресса. Молоко богато витаминами группы В, калием, кальцием, магнием, серой и фосфором, необходимыми для здоровья цветов.
Кроме того, чтобы простимулировать цветение, полезно развести 2 столовые ложки молока и 1 чайную ложку сухого чеснока в 1 литре воды. Такая подкормка улучшает иммунитет растений, увеличивает количество соцветий и укрепляет корни растений.
Агроном добавила, что для защиты от вредителей необходимо подкормить спатифиллум куркумой. Для приготовления подкормки понадобится развести 2 столовые ложки молока и 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды.
Получившимся составом полить растение под корень или опрыскать его по листу. Объем полива органическими подкормками должен быть небольшим, буквально 3 столовые ложки по краю горшка. Проводить такие подкормки важно не чаще 1 раза в 2 недели, пишет yakutiamedia.ru.