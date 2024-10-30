1 подкормка — и спатифиллум выпустит десятки цветоносов: начнется мощная бутонизация

Агроном Елена Николаева рассказала, чем подкормить спатифиллум поздней осенью, чтобы он порадовал обильным цветением. Выпустит десятки "белых парусов". Начнется мощная бутонизация. По словам эксперта, для начала нужно развести 2 столовые ложки нежирного молока в 1 литре отстоянной воды комнатной температуры. Затем нужно добавить 1 каплю йода. Все перемешать и полить спатифиллум под корень.

Как разъяснила Давыдова, йод обогащает грунт, способствует цветению и защищает растения от стресса. Молоко богато витаминами группы В, калием, кальцием, магнием, серой и фосфором, необходимыми для здоровья цветов.

Кроме того, чтобы простимулировать цветение, полезно развести 2 столовые ложки молока и 1 чайную ложку сухого чеснока в 1 литре воды. Такая подкормка улучшает иммунитет растений, увеличивает количество соцветий и укрепляет корни растений.

Агроном добавила, что для защиты от вредителей необходимо подкормить спатифиллум куркумой. Для приготовления подкормки понадобится развести 2 столовые ложки молока и 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды.