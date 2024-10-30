Больше не варю свеклу — а делаю по бабушкиному методу: получается проще и вкуснее
- 17:03 30 октября
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- Служба новостей
Сезон подошел к концу, и у многих остались запасы свеклы. Этот универсальный овощ подходит для множества блюд, поэтому всегда можно найти что-то по вкусу. Хотя свеклу чаще всего варят, оказывается, существует множество других интересных способов ее приготовления.
Начните с тщательного промывания клубней под проточной водой. Затем срежьте верхнюю и нижнюю части, убедившись, что убрали все остатки ботвы, советует канал «Гастрономическая Шизофрения».
Затем разместите очищенную свеклу на нескольких слоях фольги. Посыпьте сверху сахаром и солью, добавьте немного оливкового масла и заверните свеклу в фольгу, чтобы получился плотный шарик.
Завернутые в фольгу свекольные «мячики» отправьте в духовку, разогретую до 180–200 градусов, примерно на час. Готовность овоща можно проверить с помощью шпажки, зубочистки, ножа или спички.
Свекла, запеченная таким образом, значительно вкуснее вареной. Все ее соки остаются внутри, что обеспечивает насыщенный вкус. Сахар и соль придают ей новые оттенки, при этом сохраняя ее естественный цвет и вкус, пишет nord-news.ru.