Больше не варю свеклу — а делаю по бабушкиному методу: получается проще и вкуснее

Сезон подошел к концу, и у многих остались запасы свеклы. Этот универсальный овощ подходит для множества блюд, поэтому всегда можно найти что-то по вкусу. Хотя свеклу чаще всего варят, оказывается, существует множество других интересных способов ее приготовления.

Начните с тщательного промывания клубней под проточной водой. Затем срежьте верхнюю и нижнюю части, убедившись, что убрали все остатки ботвы, советует канал «Гастрономическая Шизофрения».