В Прилузском районе Коми нескольких предпринимателей поймали на создании свалок
- 12:45 30 октября
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- Инесса Богатая
В Прилузском районе были обнаружены случаи создания свалок пятью предпринимателями. Эти области очищаются добровольно бизнесом, либо через решения суда. Остальные свалки устраняются усилиями местных властей. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, в Прилузском районе насчитали 17 нелегальных свалок. Первая из них, площадью 1,7 гектара, была устранена в деревне Беляевская в 2023 году. Сейчас разрабатываются планы для очистки загрязнённых участков в трёх других деревнях. Об этом рассказала глава администрации Прилузского района Елена Нестерюк.
Поскольку расходы на устранение свалок значительные — только на ликвидацию свалки в Беляевской потребовалось 13 миллионов рублей — власти ищут пути сокращения затрат. В настоящее время в Прилузье убирают лишь само тело свалки. Этот метод обходится без разработки проекта рекультивации, что подразумевает просто транспортировку мусора на полигон. Таким образом, удалось очистить свалки в Гурьевке и Лойме, потратив около 7 миллионов рублей. Однако проблема не решена окончательно: из-за сложностей с точной оценкой объёма отходов часть мусора может остаться.
Распознавание лиц, занимающихся незаконным выбросом мусора, ведётся с трудом. В основном нарушителями оказываются индивидуальные предприниматели, связанные с лесозаготовкой, как отметила Елена Нестерюк. В 2022-2023 годах выявили пять подобных случаев: некоторые предприниматели убрали мусор добровольно, а других заставили сделать это через судебные разбирательства.