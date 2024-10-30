В Прилузском районе Коми нескольких предпринимателей поймали на создании свалок

В Прилузском районе были обнаружены случаи создания свалок пятью предпринимателями. Эти области очищаются добровольно бизнесом, либо через решения суда. Остальные свалки устраняются усилиями местных властей. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, в Прилузском районе насчитали 17 нелегальных свалок. Первая из них, площадью 1,7 гектара, была устранена в деревне Беляевская в 2023 году. Сейчас разрабатываются планы для очистки загрязнённых участков в трёх других деревнях. Об этом рассказала глава администрации Прилузского района Елена Нестерюк.