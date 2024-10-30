"От 60 лет и старше": с 31 октября для пенсионеров начнет действовать новая льгота

Теперь люди пожилого возраста могут получать специальную скидку на билеты для поездов дальнего следования, что сделает путешествия более доступными и комфортными.

Это нововведение распространяется на всех пенсионеров России, и размер скидки составляет 15%. Для её получения нужно лишь предъявить паспорт — это можно сделать как при покупке билета в кассе, так и онлайн, введя требуемые данные. Скидка применяется автоматически, что упрощает процесс её использования.