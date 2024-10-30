В Коми погибла пара лебедей: волонтеры не успели им помочь

В Емве произошло печальное событие с лебедями, за которых переживали местные жители. Волонтеры не успели оказать птицам необходимую помощь. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, в октябре в Емве, на лугу около лыжной трассы, приземлилась пара лебедей. По словам местных жителей, одна из птиц была ранена выстрелом, а вторая отказывалась покинуть ее. После этого, жители обращались за помощью к специалистам, даже связывались с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.