В Коми погибла пара лебедей: волонтеры не успели им помочь
- 11:45 30 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Емве произошло печальное событие с лебедями, за которых переживали местные жители. Волонтеры не успели оказать птицам необходимую помощь. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, в октябре в Емве, на лугу около лыжной трассы, приземлилась пара лебедей. По словам местных жителей, одна из птиц была ранена выстрелом, а вторая отказывалась покинуть ее. После этого, жители обращались за помощью к специалистам, даже связывались с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.
26 октября, в субботу, в Емву отправились волонтеры. Однако, прибыв на место, они не обнаружили лебедей и доверились мнению Минприроды и охотников, утверждавших, что птицы окрепли и улетели.
Добавим, что волонтеры все же решили перепроверить ситуацию и исследовали местность. К сожалению, их надежды не подтвердились: они нашли останки птиц и множество перьев. Есть предположения, что лебедей могли съесть волки, медведи или собаки, так как следы этих животных были обнаружены на месте.