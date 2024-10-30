Бюджетная "незамерзайка" своими руками из 2 компонентов — без спирта и без запаха: выдерживает -42 градуса
- 11:05 30 октября
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- Служба новостей
Автомобильная жидкость для стеклоомывателя часто основана на спиртовых смесях: больше спирта — выше цена. Недорогие варианты могут подводить в суровые морозы и часто обладают неприятным запахом.
Тем не менее, вы можете сами приготовить качественное средство для стеклоомывателя в зимний период, используя лишь недорогие компоненты. Такая самодельная жидкость устоит даже перед крепкими морозами и не будет иметь "химического" запаха. Она эффективно очищает стекла и оказывается выгоднее покупных аналогов.
Вам понадобятся два основных компонента: дистиллированная вода, доступная на маркетплейсах, и любое средство для мытья посуды. Благодаря отсутствию примесей, дистиллированная вода не превращается в лед даже при температуре -42°C.
Для приготовления нужно влить 1 чайную ложку средства для мытья посуды в 5-литровую бутылку дистиллированной воды и как следует перемешать. Таким образом, вы получите свой стеклоомыватель.
Не забудьте: перед тем как залить приготовленную жидкость в бачок омывателя, убедитесь, что в нем не осталось обычной воды. Примеси из обычной воды могут послужить точками замерзания, и средство может начать кристаллизоваться, пишет hibiny.ru.