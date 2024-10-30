Бюджетная "незамерзайка" своими руками из 2 компонентов — без спирта и без запаха: выдерживает -42 градуса

Автомобильная жидкость для стеклоомывателя часто основана на спиртовых смесях: больше спирта — выше цена. Недорогие варианты могут подводить в суровые морозы и часто обладают неприятным запахом.

Тем не менее, вы можете сами приготовить качественное средство для стеклоомывателя в зимний период, используя лишь недорогие компоненты. Такая самодельная жидкость устоит даже перед крепкими морозами и не будет иметь "химического" запаха. Она эффективно очищает стекла и оказывается выгоднее покупных аналогов.