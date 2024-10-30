"Декабрь, январь и февраль устроят нам подставу": синоптики дали новый прогноз на зиму

Синоптики опубликовали новый прогноз на предстоящую зиму, которая обещает быть крайне нестабильной. Согласно данным метеорологов, зимний сезон может преподнести нам неожиданные сюрпризы, сообщает PRIMPRESS. Хотя до календарной зимы еще осталось время, и впереди нас ждет окончание осени, многие уже задумываются о холодах. Признаки приближающейся зимы уже дали о себе знать в разных регионах страны через морозы и снегопады.

Климатическая зима, как ожидается, наступит в некоторых районах уже в ноябре. Обновленные прогнозы указывают на аномальные погодные условия зимой 2024-2025 годов, продолжая тенденцию нестабильности, которая проявлялась и в предыдущих сезонах этого года. Так что не стоит ожидать привычных климатических условий для этого времени.

Как отметил доктор географических наук Юрий Алексеев, главным признаком предстоящей зимы станет климатическая хаотичность. Декабрь, январь и февраль будут характеризоваться резкими температурными колебаниями, когда периоды оттепели будут чередоваться с рекордными морозами и наоборот.