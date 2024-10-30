Долговечнее и надежнее бетона: мягкая отмостка вокруг дома — дешево, просто и без проблем с цементом
- 07:13 30 октября
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- Служба новостей
Отмостка — это тропинка, расположенная вдоль периметра здания, выполняющая функцию защиты фундамента от влаги и разрушения. Несмотря на трудоемкость процесса ее обустройства, многие отказываются от ее создания. Однако существует упрощенный метод укладки надежной отмостки, которая не требует использования цемента и других традиционных материалов.
Отмостки делятся на два типа: монолитные и мягкие. Жесткая монолитная отмостка отводит дождевую воду по наклонной поверхности, тогда как мягкая впитывает влагу и отслеживает ее дренаж. По информации, предоставленной каналом «Ремонтдом», правильно установленная мягкая отмостка служит дольше бетонной и имеет множество преимуществ. Она не подвержена разрушению из-за пучения, более экономична и легко монтируется без бетонирования. Для ее создания используются щебень, галька, трава, мелкий булыжник и другие подручные материалы.
Крайне важно заложить прочный слой гидроизоляции, способный выдержать верхний слой. Роль гидроизоляции могут выполнять рубероид или морозостойкий полиэтилен, однако наиболее долговечным вариантом является профилированная мембрана из полиэтилена. «Укладывайте мембрану выступами вверх и проклеивайте швы. Она должна заходить на стену и крепиться к утеплителю и цоколю», — рекомендует автор статьи.
Перед укладкой гидроизоляции желательно утеплить отмостку, особенно если в доме имеется подвал. Для этого снимается слой грунта на глубину около 40 см с уклоном 5 градусов от здания. Затем укладывается и утрамбовывается 10-сантиметровый слой песка или глины, поверх которого размещается утеплитель, например, пенополистирол. По краю отмостки устанавливается дренажная труба в заранее подготовленное углубление.
Поверх гидроизоляции насыпается слой песка, на который укладывается геотекстиль. Это предотвращает смешивание песка с щебнем. Далее следует засыпка щебнем и настил еще одного слоя геотекстиля. Затем снова укладывается песок, а в финале — гравий, щебень, галька или другие материалы, рекомендуемые блогером, пишет портал hibiny.ru.