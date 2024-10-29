В Коми продолжают строить дома для сельских медработников
- 01:00 30 октября
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- Инесса Богатая
По указанию главы региона Владимира Уйба, в 2023-2024 годах возводятся 12 просторных и современных домов для привлечения медицинских специалистов в сельские районы республики. Об этом сообщает Минздрав Коми.
По информации пресс-службы ведомства, на сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию семь домов, которые находятся в Сысольском, Прилузском и Ижемском районах. Индивидуальные дома построены в поселке Первомайский, а также в селах Куратово, Летка, Объячево, Краснобор, Усть-Ижма и Том. Эта информация была объявлена на оперативном совещании в региональном правительстве.
Строительство домов в Трусово и Замежной на территории Усть-Цилемского района почти завершено: работы выполнены на 97%, осталось провести отопление, отделку интерьеров и благоустроить территорию. Также активно продолжается строительство в Приуральском, Важгорте и Кэмдине.
Кроме того, планы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в республике на 2024 год полностью выполнены. Все 13 пунктов, которые расположены в различных районах, уже сданы в эксплуатацию, включая объекты в Митрофан-Дикосте, Якше, Знаменке, и других населенных пунктах. Шесть из них уже лицензированы, для остальных документы на получение лицензий пока в процессе.
На следующий год, благодаря участию Коми в нацпроекте "Здравоохранение", будет начато строительство 28 новых ФАПов и двух врачебных амбулаторий. В данный момент осуществляется подготовка необходимых документов для контрактов, и все земельные участки для будущего строительства уже определены.
Эти меры направлены на создание удобных условий для труда медицинского персонала и улучшение качества и доступности медицинских услуг для жителей сельских районов.