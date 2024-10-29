В Коми продолжают строить дома для сельских медработников

По указанию главы региона Владимира Уйба, в 2023-2024 годах возводятся 12 просторных и современных домов для привлечения медицинских специалистов в сельские районы республики. Об этом сообщает Минздрав Коми.

По информации пресс-службы ведомства, на сегодня завершено строительство и введены в эксплуатацию семь домов, которые находятся в Сысольском, Прилузском и Ижемском районах. Индивидуальные дома построены в поселке Первомайский, а также в селах Куратово, Летка, Объячево, Краснобор, Усть-Ижма и Том. Эта информация была объявлена на оперативном совещании в региональном правительстве.