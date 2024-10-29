В Коми до конца 2024 года введут в эксплуатацию около 63 километров дорог

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Министр строительства и ЖКХ Андрей Селиванов представил результаты выполнения программы, направленной на развитие дорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, сегодня депутаты Госсовета Республики Коми рассмотрели государственную программу "Развитие транспортной системы".

До конца 2024 года планируется завершить капитальный ремонт и ремонт 62,8 км региональных дорог. Среди них - подъезд к селу Палевицы длиной 3,8 км, отрезки дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг в суммарной длине 3 км, участок Керки – Дутово с 0 по 7 км, а также Сыктывкар – Пузла – Крутая на расстоянии от 181 до 193 км. Также будут завершены работы на участках дороги Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор общей длиной 8,8 км, а также на участке дороги Сыктывкар – Ухта протяженностью 12 км и участке шоссе Ираель – Ижма – Усть-Цильма от 9 до 19 км, среди прочих.

Это позволит увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, до 39,34%.

Для реализации дорожной политики Республики Коми на 2025-2027 годы предусмотрено 28,7 миллиарда рублей из бюджета на развитие транспортной инфраструктуры. Из этой суммы около 6, 4 миллиарда рублей будут поступать из федерального бюджета: в 2025 году – 3,6 миллиарда рублей, а в 2026 году – 2, 8 миллиарда рублей. На содержание дорог в течение этих трех лет планируется выделить 10,7 млрд рублей, столько же - на их ремонт и капитальный ремонт, оставшиеся средства будут направлены на проектные и сметные работы.