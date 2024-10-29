Оскорбления, публичная критика и переработки: 43% сыктывкарцев обвинили руководство в абьюзе
- 22:45 29 октября
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- Инесса Богатая
Согласно данным исследования сервиса SuperJob, среди жителей Сыктывкара, обладающих трудовым стажем, 43% сообщили об абьюзе со стороны руководства.
Чаще всего они отмечали такие нарушения трудового законодательства, как переработки, работа в выходные и праздники, а также выполнение задач, не связанных с их должностными обязанностями (3 из 10 из тех, кто пережил абьюз). Например: "Нехватка персонала заставляет трудиться за двоих, что физически тяжело"; "Приходилось оставаться на работе до 1—2 часов ночи, а иногда и до 3 часов из-за огромного объема задач". 16% отметили случаи оскорблений, 14% — публичную критику, а 13% — подвергались психологическому давлению. Грубое поведение против них отмечали 11% респондентов, а 9% сталкивались с самодурством или высокомерным отношением.
36% экономически активных граждан Сыктывкара обвиняют коллег в абьюзивном поведении. Из комментариев следует, что в рабочих коллективах они подвергались психологическому давлению (15%), сплетням (11%), публичной критике (8%) и неаргументированным претензиям (7%).
Женщины чаще мужчин рассказывали о случаях неподобающего отношения со стороны начальства и коллег. О злоупотреблениях со стороны руководства чаще упоминали респонденты в возрасте 35—44 лет, а о проблемах с коллегами говорили более молодые — до 34 лет.
Опрос проводился в период с 18 по 25 октября 2024 года.