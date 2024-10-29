Оскорбления, публичная критика и переработки: 43% сыктывкарцев обвинили руководство в абьюзе

Согласно данным исследования сервиса SuperJob, среди жителей Сыктывкара, обладающих трудовым стажем, 43% сообщили об абьюзе со стороны руководства.

Чаще всего они отмечали такие нарушения трудового законодательства, как переработки, работа в выходные и праздники, а также выполнение задач, не связанных с их должностными обязанностями (3 из 10 из тех, кто пережил абьюз). Например: "Нехватка персонала заставляет трудиться за двоих, что физически тяжело"; "Приходилось оставаться на работе до 1—2 часов ночи, а иногда и до 3 часов из-за огромного объема задач". 16% отметили случаи оскорблений, 14% — публичную критику, а 13% — подвергались психологическому давлению. Грубое поведение против них отмечали 11% респондентов, а 9% сталкивались с самодурством или высокомерным отношением.