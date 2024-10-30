"Теперь придется делиться": пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 29 октября

Фото из архива "Про Города"

Работать будут по базам соцзащиты, чтобы найти таких людей Пенсионеров проинформировали о новой инициативе, направленной на поддержку одиноких пожилых людей. Тех, кто проживает в одиночестве в своих квартирах или домах, ожидает участие в социальном эксперименте, цель которого — улучшение их условий жизни. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По словам Киреевой, проект разработан специально для пенсионеров, проживающих в одиночестве, вдали от родственников и друзей. Эти люди особенно нуждаются в поддержке и внимании. В рамках эксперимента им будут предоставлены электронные браслеты, оснащенные современными технологиями.

Эксперимент уже стартовал в нескольких регионах страны. Браслеты оснащены кнопкой тревоги, с помощью которой можно отправить сигнал SOS в случае необходимости. Например, если пожилой человек упадет и не сможет самостоятельно подняться. В таких случаях будет возможно нажать кнопку и уведомить о необходимости помощи, после чего в квартиру прибудут экстренные службы, волонтеры или социальные работники.

Браслеты также могут измерять различные показатели здоровья, такие как пульс и давление, а также анализировать качество сна. Вся собранная информация будет передаваться ближайшим родственникам, чтобы они могли быстро отреагировать на возникающие ситуации. Внешне браслеты напоминают обычные умные часы.