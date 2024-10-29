Ни грамма сливок, сплошная пальма: Роскачество огласило худшие марки сливочного масла

По результатам исследования обнаружилось, что значительная часть продукции не соответствует установленным стандартам, что вызывает серьезные вопросы к этичности производителей и подрывает доверие потребителей. Шокирующие результаты исследования

Проверка выявила, что многие марки масла, декларируемые как содержащие 82,5% молочного жира, на самом деле содержат растительные жиры. Такое масло должно производиться исключительно из сливок, но реальность оказалась иной. Это не только вводит покупателей в заблуждение, но и нарушает стандарты качества.

Проблемы у известных брендов

Особое разочарование вызвали результаты для масла с содержанием жира 72,5%. Известные бренды, такие как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», также содержат растительные компоненты. Это открытие вызывает обеспокоенность у людей, стремящихся покупать качественные и натуральные продукты.

Необходимость усиленного контроля

Эти находки подчеркивают острую необходимость ужесточения контроля и повышения прозрачности в пищевой индустрии. Люди должны иметь доступ к достоверной информации о составе продукции, которую они покупают для своих семей. Производителям важно придерживаться этических норм и не заменять ценные ингредиенты более дешевыми аналогами.

Реакция общественности

Общественные организации, такие как «Общественный контроль», продолжают свои усилия по обеспечению высокого качества товаров в магазинах. Несмотря на приостановку государством внеплановых проверок, они направляют собранные данные о выявленных несоответствиях в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, чтобы подчеркнуть проблему и добиться изменений.