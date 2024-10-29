Им не привыкать: назван знак Зодиака, который вообще не стареет в обычном смысле

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Астрологи назвали знак, который не может состариться Каждый знак Зодиака стареет по-своему, однако некоторые общие черты характера заметны у всех. Например, Тельцы со временем становятся домашними диктаторами, а Львы из царственных животных превращаются в ленивых котов, готовых научить окружающих не самым лучшим вещам. Однако Девы выделяются тем, что, кажется, вообще не стареют. Почему так? Дело в том, что Девы уже с рождения обладают неким "взрослым" качеством.

С самого детства — около 5 лет — Девы начинают критиковать и ворчать. К 15 годам они овладевают искусством манипуляции близкими, а к 20 — вспоминают каждое застолье, утверждая, что "раньше всё было лучше".

К 30 годам Девы могут проявлять забывчивость, особенно по утрам после весёлых мероприятий, за которые не стыдно. Ведь если не помнят, значит, ничего и не было.

С 40 лет Девы периодически возвращаются в детство, применяя на окружающих все освоенные за жизнь "пенсионные" привычки. В 50 у них начинается период подросткового бунта: мир несправедлив, и его надо менять, но как именно — они ещё не решили.