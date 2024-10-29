Салат "Наслаждение" идеален на Новый Год: В разы круче опостылевших "Оливье" и "Шубы"
- 17:03 29 октября
- 12+
- Служба новостей
freepik.com
Вскоре наступит время новогодних праздников. Хотя на календаре еще осень, хозяюшки уже заняты составлением меню для праздничного стола.
Предлагаем вашему вниманию рецепт аппетитного салата "Наслаждение", который наверняка заменит привычные "Шубу" и "Оливье".
Для его приготовления вам понадобится:
- 200 г куриного филе;
- 100 г белого хлеба;
- 1 сладкая луковица;
- пучок листового салата;
- 100 г твердого сыра;
- соль и специи;
- по 0,5 ст. л. масла без запаха и горчицы.
Подготовка:
- Вымойте курицу, нарежьте ее кубиками и обжарьте на сковороде до готовности.
- Нарежьте крупно лук и порвите салат руками на более мелкие кусочки.
- Натрите сыр на терке.
- Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте на сухой сковороде, чтобы получились гренки.
На плоском блюде разложите ингредиенты салата, посолите, аккуратно перемешайте и полейте заправкой из масла и горчицы.