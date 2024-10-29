Выпечка на сливочном масле или маргарине: что лучше использовать — вред и польза продуктов для теста
- 17:00 29 октября
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- Служба новостей
Во многих семьях процесс выпекания становится не только способом угостить домашних вкусностями, но и возможностью провести время вместе, воплощая традиции. Домашняя выпечка чаще всего требует использования сливочного масла для теста. Однако хозяек нередко интересует, можно ли заменить его маргарином.
Основное различие между сливочным маслом и маргарином заключается в их составе. Масло производится из сливок, тогда как маргарин состоит из гидрогенизированных растительных жиров. При выборе маргарина важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение спредам.
Тем не менее, заменить масло на маргарин в выпечке вполне допустимо. В результате тесто, особенно сдобное и дрожжевое, может стать более объемным и воздушным. Благодаря более высокой температуре плавления, маргарин даже предпочтительнее для слоеного теста, как отмечают авторы канала «Заходи, поедим».
Однако, несмотря на то что выпечка на маргарине иногда выходит более удачной, в наше время сложно найти качественный маргарин. В этом случае спреды являются хорошей альтернативой, они произведены по ГОСТу и не содержат холестерин.
Когда речь идет о кремах, лучше не заменять сливочное масло маргарином, поскольку масло придает нужную консистенцию и структуру. Важно выбирать качественные продукты, так как масло с высоким содержанием влаги может привести к разделению крема. Экономить на масле в таких случаях не стоит, пишет nord-news.ru.