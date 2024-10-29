Выпечка на сливочном масле или маргарине: что лучше использовать — вред и польза продуктов для теста

Во многих семьях процесс выпекания становится не только способом угостить домашних вкусностями, но и возможностью провести время вместе, воплощая традиции. Домашняя выпечка чаще всего требует использования сливочного масла для теста. Однако хозяек нередко интересует, можно ли заменить его маргарином.

Основное различие между сливочным маслом и маргарином заключается в их составе. Масло производится из сливок, тогда как маргарин состоит из гидрогенизированных растительных жиров. При выборе маргарина важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение спредам.