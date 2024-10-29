Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности засияют как зеркало

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Опытные хозяйки делятся практичным и эффективным способом ухода за напольными покрытиями, особенно полезным для владельцев домашних животных. Они предлагают использовать простой раствор с глицерином для мытья полов. Глицерин не только очищает поверхности, но и создает антистатическую пленку, отталкивающую пыль, что позволяет реже убираться.

Рецепт раствора для мытья полов:

Половина ведра теплой воды

1 столовая ложка аптечного глицерина

4-5 капель эфирного масла (например, чайного дерева, пихты, хвои, эвкалипта или лимона) для дезинфекции и приятного аромата

Этот раствор эффективно удаляет грязь и придаёт полам блеск. Эфирные масла не только обеспечивают приятный запах, но и обладают антибактериальными свойствами. Глицерин можно также использовать для протирки мебели и других поверхностей, что помогает уменьшить оседание пыли и облегчает поддержание чистоты.