В Коми в 2024 году более трех тысяч семей получили единовременную выплату при рождении ребенка

С начала 2024 года более 3,5 тысяч семей в Республике Коми получили от регионального отделения Социального фонда одноразовую выплату в связи с рождением ребенка, сообщает пресс-служба ОСФР региона.

Следует отметить, что разовая выплата при рождении ребенка является формой государственной поддержки для каждого новорожденного в семье. За ней могут обратиться родители, в том числе приемные, опекуны или усыновители. Эту выплату имеют право получить все российские семьи, независимо от их дохода. С 1 февраля 2024 года сумма пособия составляет 24 604, 30 рубля, и в Республике Коми на эту сумму добавляется районный коэффициент.