В Коми в 2024 году более трех тысяч семей получили единовременную выплату при рождении ребенка
- 19:00 29 октября
- 12+
- Инесса Богатая
С начала 2024 года более 3,5 тысяч семей в Республике Коми получили от регионального отделения Социального фонда одноразовую выплату в связи с рождением ребенка, сообщает пресс-служба ОСФР региона.
Следует отметить, что разовая выплата при рождении ребенка является формой государственной поддержки для каждого новорожденного в семье. За ней могут обратиться родители, в том числе приемные, опекуны или усыновители. Эту выплату имеют право получить все российские семьи, независимо от их дохода. С 1 февраля 2024 года сумма пособия составляет 24 604, 30 рубля, и в Республике Коми на эту сумму добавляется районный коэффициент.
Процедура получения выплаты отличается для работающих и неработающих родителей. Если работают оба родителя или хотя бы один из них, сумма переводится проактивно работающему родителю в течение 10 рабочих дней после получения данных из реестра ЗАГС о рождении ребенка. Для лиц, у которых нет работы, выплата предоставляется на основании поданного заявления, которое необходимо направить не позже, чем через 6 месяцев после рождения.
Заявление можно направить через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда по Республике Коми. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, а деньги поступают в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.
Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с контакт-центром Социального фонда, позвонив по бесплатному телефону 8-800-200-07-66, или обратиться в клиентские службы, адреса и график работы которых размещены на сайте ОСФР.