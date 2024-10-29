Житель Коми вызвал сотрудников полиции, чтобы избежать ссоры с любимой
- 17:30 29 октября
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- Инесса Богатая
Житель Вуктыла обратился в полицию, чтобы избежать конфликта с женщиной. В результате ему пришлось объясниться в суде и оплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
По информации ведомства, в ходе судебного разбирательства было выяснено, что 6 октября 2024 года в 19:45 К. находился дома и сделал заведомо ложный вызов полицейских. Проверка показала, что указанные им обстоятельства не подтвердились. На суде К. пояснил, что позвонил в экстренную службу, чтобы избежать ссоры с сожительницей.
Согласно статье 19.13 КоАП, за заведомо ложный вызов пожарной службы, полиции, скорой помощи или других специализированных служб предусмотрена административная ответственность, выраженная в штрафе от 1000 до 1500 рублей для граждан.
Мировой судья Вуктыльского участка признал К. виновным, установив штраф в размере 1000 рублей. Постановление ещё не вступило в силу.
Напомним, в центре Сыктывкара произошла массова драка на улице Коммунистической. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.