Житель Коми вызвал сотрудников полиции, чтобы избежать ссоры с любимой

Житель Вуктыла обратился в полицию, чтобы избежать конфликта с женщиной. В результате ему пришлось объясниться в суде и оплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

По информации ведомства, в ходе судебного разбирательства было выяснено, что 6 октября 2024 года в 19:45 К. находился дома и сделал заведомо ложный вызов полицейских. Проверка показала, что указанные им обстоятельства не подтвердились. На суде К. пояснил, что позвонил в экстренную службу, чтобы избежать ссоры с сожительницей.