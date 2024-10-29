Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и намека на налет и желтизну — микробы тоже уйдут

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Используйте аптечное средство Унитаз очень быстро загрязняется. Это заслуженно считается самым грязным местом в доме. Со временем на унитазе помимо обычных загрязнений появляется известковый налет и желтизна.

Мыть сантехнику нужно часто, так как на ней скапливается множество бактерий. Однако обычное мытье навряд ли справится с полным уничтожением микробов. Также с трудом можно избавиться от желтого налета.

Но есть способ, который позволит в два счета вывести желтизну. Лайфхаком поделился автор блога TECHNOTION.

Эксперт рассказывает, что поможет превратить унитаз в почти как новый обычный йод. Нужно добавить несколько капель этого аптечного средства в стакан с уксусом.

Когда йод растворится в уксусе, нужно вылить жидкость из стакана в унитаз. Постарайтесь сделать так, чтобы средство попало на стенки унитаза или распределите его с помощью ершика.

Оставьте унитаз в таком состоянии на несколько часов, можно на ночь. А потом смойте средство. Результат вас приятно удивит — на стенках не останется и намека на налет.