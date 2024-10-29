Не отход, а находка: как из остатков ламината сделать красивый подоконник — смотрится как из массива дерева

Ламинат может быть использован не только в качестве напольного покрытия. Он также отлично подходит для оформления откосов окон и подоконников. Благодаря своей устойчивости к повреждениям, простоте в уходе и эстетичному виду, ламинат придаёт оконной зоне опрятность и привлекательность.

Чтобы облицевать подоконник ламинатом, сначала нужно подогнать панели по ширине и удалить кромку вдоль всего их края. Это обеспечит плотное прилегание ламината к подоконнику, исключая зазоры. Если длина подоконника превышает длину панели, стыковку следует осуществлять в центре окна.