Не отход, а находка: как из остатков ламината сделать красивый подоконник — смотрится как из массива дерева
- 11:05 29 октября
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Ламинат может быть использован не только в качестве напольного покрытия. Он также отлично подходит для оформления откосов окон и подоконников. Благодаря своей устойчивости к повреждениям, простоте в уходе и эстетичному виду, ламинат придаёт оконной зоне опрятность и привлекательность.
Чтобы облицевать подоконник ламинатом, сначала нужно подогнать панели по ширине и удалить кромку вдоль всего их края. Это обеспечит плотное прилегание ламината к подоконнику, исключая зазоры. Если длина подоконника превышает длину панели, стыковку следует осуществлять в центре окна.
После подгонки по длине, куски ламината склеиваются в одну длинную полосу. Дайте клею полностью высохнуть, затем обработайте нижнюю часть ламината спиртом для обезжиривания, а подоконник - грунтовкой.
Когда грунтовка высохнет, равномерно нанесите монтажный клей на поверхность подоконника. Осторожно приклейте ламинат, плотно прижимая его к подоконнику.
Для надежности закрепите грузом ламинат на время застывания клея. Щели между ламинатом и подоконником можно замазать шпаклевкой, пишет портал hibiny.ru.