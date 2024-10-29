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Сыктывкарец лишится свободы за заражение девушки ВИЧ

Сыктывкарец лишится свободы за заражение девушки ВИЧФото "Про Город"

Житель Сыктывкара получил наказание за передачу ВИЧ девушке. Пара состояла в отношениях в течение трех лет, а после разрыва девушка узнала о своем заболевании. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации Верховного суда Коми, до расставания девушка почувствовала ухудшение самочувствия: у неё проявлялись слабость, ухудшенное зрение, повышенная температура и потеря веса. Несмотря на то, что она поделилась своими симптомами с мужчиной, ответа от него она не получила. В декабре 2023 года, девушка заметила мобильный пункт "СПИД Центра" у ТРЦ "Рублик" и решила добровольно сдать кровь на ВИЧ. Результат оказался положительным, что подтвердилось в медицинском учреждении.

По информации "БНК", на слушании мужчина отрицал вину, утверждая, что девушка была в курсе его диагноза, но не требовала использования защиты. При допросе он признал, что не рассказывал ей о своем заболевании и не использовал контрацепцию.

Судом было установлено, что мужчина знал о необходимости сообщать партнерам о ВИЧ, применять контрацепцию и соблюдать санитарные правила. Однако он регулярно имел незащищенные половые контакты с девушкой, не информируя её о ВИЧ, чем и заразил её.

Сыктывкарский городской суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 122 УК, назначив два года в колонии общего режима. Верховный суд Коми оставил решение без изменений, не удовлетворив апелляции осужденного и его защитника.

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