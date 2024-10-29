Сыктывкарец лишится свободы за заражение девушки ВИЧ

Житель Сыктывкара получил наказание за передачу ВИЧ девушке. Пара состояла в отношениях в течение трех лет, а после разрыва девушка узнала о своем заболевании. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации Верховного суда Коми, до расставания девушка почувствовала ухудшение самочувствия: у неё проявлялись слабость, ухудшенное зрение, повышенная температура и потеря веса. Несмотря на то, что она поделилась своими симптомами с мужчиной, ответа от него она не получила. В декабре 2023 года, девушка заметила мобильный пункт "СПИД Центра" у ТРЦ "Рублик" и решила добровольно сдать кровь на ВИЧ. Результат оказался положительным, что подтвердилось в медицинском учреждении.