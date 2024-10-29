В ноябрьские квитанции за "коммуналку" вписали еще одну строчку: будем платить еще больше

В ноябрьских квитанциях появится новая строка, озаглавленная как «перерасчет потребления за прошлый период». Это нововведение коснется владельцев квартир с установленными счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Данное изменение вступит в силу, если в течение 2023 года перерасчет не проводился. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги. Чтобы уменьшить расходы, рекомендуется использовать банковские карты с кэшбэком за подобные траты.