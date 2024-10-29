В ноябрьские квитанции за "коммуналку" вписали еще одну строчку: будем платить еще больше
- 11:00 29 октября
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- Служба новостей
В ноябрьских квитанциях появится новая строка, озаглавленная как «перерасчет потребления за прошлый период». Это нововведение коснется владельцев квартир с установленными счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.
Данное изменение вступит в силу, если в течение 2023 года перерасчет не проводился. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги. Чтобы уменьшить расходы, рекомендуется использовать банковские карты с кэшбэком за подобные траты.
Перерасчет представляет собой повторное вычисление суммы за услуги ЖКХ с учетом изменившихся условий. Коммунальные службы выполняют перерасчеты для корректировки недоплат или переплат.
В случае недоплаты, сумма в следующем платеже увеличится, а при переплате — она может быть зачтена в следующих начислениях или возвращена пользователю. Перерасчеты осуществляются управляющими компаниями на основании заявления жильцов или по предписанию контролирующих органов, пишет progorod43.ru.