В Коми "инвестор" поверил мошенникам и лишился 350 тысяч рублей
- 16:30 29 октября
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- Инесса Богатая
В Ухте в полицию обратился инженер с заявлением о краже денежных средств. По его словам, он пытался заработать в интернете. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, в одной из популярных мессенджер-программ он получил сообщение от незнакомца, который представился как инвестор. Интернет-знакомый рассказал ему о выгодной схеме заработка и предложил вложить средства. Незнакомец гарантировал быструю и обеспеченную прибыль, которая должна была быть выведена на карту заявителя.
После нескольких вложений на онлайн-платформе ухтинец должен был подождать некоторое время, чтобы накопились проценты. Однако, когда указанный срок истек, он не смог самостоятельно перевести заработанные средства на свою карту и обратился за помощью.
Лже-наставник попросил перевести дополнительные средства, утверждая, что имеющаяся сумма слишком мала для вывода. Житель Коми выполнил указания, но после этого псевдотрейдер перестал выходить на связь. Только тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, и 350 тысяч рублей, которые он "инвестировал", не вернулись к нему.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, указанного в ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД по Республике Коми призывает жителей региона оставаться бдительными и не доверять обещаниям легкого заработка в интернете.