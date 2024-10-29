В Коми "инвестор" поверил мошенникам и лишился 350 тысяч рублей

В Ухте в полицию обратился инженер с заявлением о краже денежных средств. По его словам, он пытался заработать в интернете. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, в одной из популярных мессенджер-программ он получил сообщение от незнакомца, который представился как инвестор. Интернет-знакомый рассказал ему о выгодной схеме заработка и предложил вложить средства. Незнакомец гарантировал быструю и обеспеченную прибыль, которая должна была быть выведена на карту заявителя.