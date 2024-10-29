В Сыктывкаре 3 ноября в Национальной галерее Коми пройдет "Ночь искусств"
- 10:45 29 октября
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- Инесса Богатая
В Национальной галерее Коми 3 ноября пройдет "Ночь искусств" под названием "Как дома". Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор".
В 2024 году Президент Российской Федерации объявил Год семьи, что вдохновило на создание события, передающего атмосферу домашнего уюта, связанного с нашими традициями и обычаями, отражающими семейный быт как в настоящее время, так и в истории.
По информации ГТРК "Коми Гор", для участников подготовлены тематические мастер-классы, лекции, практикумы и представления. Желающие смогут попробовать свои силы в создании и украшении декоративных элементов для интерьера из таких материалов, как бумажная лоза, картон, гипс и другие. Кроме того, можно будет написать интерьерное живописное полотно или создать акриловую миниатюру с использованием природных материалов. Лекции предложат интересные факты о развитии домашней моды, современных интерьерных трендах, а также познакомят с историей искусства и творчеством выдающегося художника XVII века Питера Пауэла Рубенса в рамках выставки "Питер Пауэл Рубенс и его время".
Музыкальная программа включает выступления творческих коллективов города, а для тех, кто останется до конца, предусмотрены диджей-сеты с музыкой из известных фильмов.
"Ночь искусств "Как дома" предоставляет возможность посетителям разного возраста соприкоснуться с прекрасным, участвовать в творческих процессах, окунуться в историю и культурное наследие прошлого и настоящего, а также провести вечер ярко и запоминающеся. Мероприятие пройдет 3 ноября с 17:00 до 22:00.