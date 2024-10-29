Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза
- 09:20 29 октября
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- Служба новостей
В текущем году зима ожидается необычной, и Новый год может обойтись без традиционного слоя снега. Метеорологи предупреждают о вероятных климатических аномалиях, которые могут коснуться праздничного периода.
В последние годы наблюдается тенденция к более позднему приходу снега: если раньше он появлялся в середине ноября, то теперь это случается ближе к декабрю.
Этой осенью в некоторых регионах стоит по-летнему теплая погода. В Якутии и Иркутской области снег уже выпал, но, возможно, он быстро растает. В европейской части России, включая Москву, осень началась с аномально высоких температур, которые в октябре продолжают превышать обычные показатели. Это может привести к аномально теплой зиме.
Метеорологи прогнозируют, что на Новый год может отсутствовать привычный снежный покров, а морозы будут резкими. Вместо пушистого снега и легкого мороза, мы можем столкнуться с ледяными ветрами и гололедицей. Такие условия добавят трудностей для тех, кто планирует мероприятия на свежем воздухе или поездки за город.
Жителям следует подготовиться к переменчивой погоде и неожиданностям природы. Возможно, придется пересмотреть праздничные планы и адаптироваться к новым условиям. Например, подумать о том, как украсить дом и двор без снега или обеспечить безопасность на скользких дорогах.
Новый год без снега — это не фантазия, а вероятная реальность для многих регионов России. Метеорологи советуют не надеяться на традиционные зимние атрибуты и быть готовыми к нестандартной погоде, что станет вызовом для любителей классических зимних праздников. Однако это также открывает возможность для новых форматов празднования и креативных решений.