Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза

В текущем году зима ожидается необычной, и Новый год может обойтись без традиционного слоя снега. Метеорологи предупреждают о вероятных климатических аномалиях, которые могут коснуться праздничного периода.

В последние годы наблюдается тенденция к более позднему приходу снега: если раньше он появлялся в середине ноября, то теперь это случается ближе к декабрю.