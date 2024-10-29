В Коми снизилась заболеваемость ОРВИ до уровня эпидпорога

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На прошедшей неделе в Коми зафиксировали 7210 случаев ОРВИ, из них 3956 - среди детей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Роспотребнадзор региона. Напомним, с 14 по 21 октября медики зарегистрировали 8198 случаев ОРВИ, включая 4763 детей.

По информации издания, в текущую неделю отмечено 450 случаев внебольничных пневмоний, из которых 262 - у детей до 17 лет. COVID-19 заболели 221 человек. Эпидемиологический анализ показывает, что уровень заболеваемости ОРВИ по всей республике соответствует эпидемическому порогу, но среди взрослых превышение порога сохраняется.

Также добавим, что организации, проводившие исследования на выявление гриппа и ОРВИ, обнаружили в материалах от больных респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу.

Отметим, что вакцинация против гриппа продолжается. На данный момент привито 234742 человека, включая 75486 детей, что составляет 32, 6% от общего населения республики.