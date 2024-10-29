Самолет Ан-2, летавший в Коми, совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

В Ставропольском крае произошла жесткая посадка самолета Ан-2, ранее принадлежащий ухтинскому авиаотряду. Долгое время он находился в аэропорту Сыктывкара, но затем был продан, отремонтирован и вновь введен в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, 27 октября Ан-2 совершил вынужденную посадку неподалеку от Ессентуков в Ставропольском крае. На борту находились девять человек, включая 8-летнего ребенка. Пострадали четверо, трое из которых были доставлены в больницу. Погибших нет. В результате аварийной посадки фюзеляж самолета получил частичные повреждения.

Добавим, что самолет сел в Предгорном округе на развилке дороги между Ессентуками и станицей Суворовской.

Как сообщается в группе "Авиация Коми" на платформе "ВКонтакте", этой машине ранее владел Ухтинский авиаотряд. Отметим, что в 2000-х годах он стоял в сыктывкарском аэропорту.