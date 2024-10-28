В Коми снизились темпы ипотечного кредитования

К началу сентября объем ипотечного портфеля жителей региона составлял 98 миллиардов рублей. В третьем квартале наблюдалось замедление роста спроса на рынке недвижимости в стране и в регионе. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на доклад ЦБ "Региональная эко

Согласно данным доклада, замедление темпов ипотечного кредитования связано с завершением программы безадресной льготной ипотеки, изменением условий по другим государственным программам, а также увеличением ставок по рыночным продуктам.

По данным Национального банка по Коми, в августе годовой темп роста ипотечного портфеля в республике снизился до 6% по сравнению с 9, 2% в июле. На начало сентября объем задолженности по ипотеке составлял 98 миллиардов рублей.