В Коми снизились темпы ипотечного кредитования
- 22:45 28 октября
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- Инесса Богатая
К началу сентября объем ипотечного портфеля жителей региона составлял 98 миллиардов рублей. В третьем квартале наблюдалось замедление роста спроса на рынке недвижимости в стране и в регионе. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на доклад ЦБ "Региональная эко
Согласно данным доклада, замедление темпов ипотечного кредитования связано с завершением программы безадресной льготной ипотеки, изменением условий по другим государственным программам, а также увеличением ставок по рыночным продуктам.
По данным Национального банка по Коми, в августе годовой темп роста ипотечного портфеля в республике снизился до 6% по сравнению с 9, 2% в июле. На начало сентября объем задолженности по ипотеке составлял 98 миллиардов рублей.
"В июле-августе 23% объема ипотечных займов жители Коми использовали для приобретения и строительства объектов индивидуального жилья. При этом почти две трети этих средств были направлены на строительство собственного дома. Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство можно взять в рамках любых льготных государственных программ, но каждая из них предъявляет свои требования к жилым объектам. Например, по сельской ипотеке можно взять кредит на строительство или покупку готового либо недостроенного частного дома, а также на приобретение земли для строительства", — пояснил заместитель начальника экономического отдела Национального банка по Коми Виктор Старцев.