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Эта уникальная смесь заменит 20 кг навоза. Ингредиенты простые. Соберете урожай ведрами

Эта уникальная смесь заменит 20 кг навоза. Ингредиенты простые. Соберете урожай ведрами

Каждый дачник мечтает иметь на своем участке плодородную почву и богатый урожай. Опытный агроном из Башкирии, Эльвира Абдуллина, поделилась простым рецептом смеси, способной заменить 20 кг дорогого навоза, сообщает ИА IrkutskMedia.

Что нужно?

  • Доломитовая мука: содержит 40% кальция, помогает нейтрализовать кислотность почвы и способствует развитию корней растений.
  • Садовый диатомит: дезинфицирует землю и защищает растения от болезней и вредителей.

Как приготовить?

В 10-литровое ведро добавьте 3 кг мелкодисперсной доломитовой муки и 3 кг садового диатомита. Тщательно перемешайте и равномерно распределите смесь по всей площади огорода.

Почему стоит попробовать?

Эта смесь является отличной альтернативой 20 кг навоза. Все компоненты доступны и недороги. Подкормка обогащает почву питательными веществами, предотвращает болезни и способствует улучшению роста растений, пишет news102.ru.

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