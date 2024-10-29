Эта уникальная смесь заменит 20 кг навоза. Ингредиенты простые. Соберете урожай ведрами
- 07:13 29 октября
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- Служба новостей
Каждый дачник мечтает иметь на своем участке плодородную почву и богатый урожай. Опытный агроном из Башкирии, Эльвира Абдуллина, поделилась простым рецептом смеси, способной заменить 20 кг дорогого навоза, сообщает ИА IrkutskMedia.
Что нужно?
- Доломитовая мука: содержит 40% кальция, помогает нейтрализовать кислотность почвы и способствует развитию корней растений.
- Садовый диатомит: дезинфицирует землю и защищает растения от болезней и вредителей.
Как приготовить?
В 10-литровое ведро добавьте 3 кг мелкодисперсной доломитовой муки и 3 кг садового диатомита. Тщательно перемешайте и равномерно распределите смесь по всей площади огорода.
Почему стоит попробовать?
Эта смесь является отличной альтернативой 20 кг навоза. Все компоненты доступны и недороги. Подкормка обогащает почву питательными веществами, предотвращает болезни и способствует улучшению роста растений, пишет news102.ru.