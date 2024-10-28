Химическая отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

Исследование, проведенное Роскачеством, наглядно демонстрирует, почему не стоит полагаться на маркетинговые уловки крупных брендов. В нашей статье мы расскажем об этом подробнее.

Главный вывод исследования Роскачества заключается в том, что информация от производителей и рекламные заявления могут быть ненадежными. Например, у таких брендов, как "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт", были обнаружены существенные несоответствия. Эти проблемы связаны либо с нарушением производственного процесса, либо, что более тревожно, с преднамеренной подделкой рецептурных технологий.