В Коми 65% жителям сложно найти работу по профессии

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Выяснилось, насколько сложно в текущих условиях найти работу по специальности и как проблема трудоустройства влияет на благополучие семей в Коми. об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на исследование hh.ru. По результатам опроса, жители Коми, находящиеся в поиске работы, сталкиваются с множеством преград на пути к желаемой должности. Это привело к тому, что 65% участников опроса считают, что трудоустроиться по профессии в регионе весьма сложно. За год процент тех, кому стало труднее найти работу по специальности в республике, увеличился на 2%.

Осенью именно представители сфер искусства и масс-медиа чаще других заявляли о проблемах с карьерой. Более 80% из них отметили трудности с трудоустройством. Высокой конкуренцией и сложностью в поисках работы также обеспокоены топ-менеджеры и IT-специалисты (по 77%). Кроме того, 72% опрошенных преподавателей, репетиторов и работников научной и образовательной сферы сообщили о трудностях с быстрым поиском работы. В то же время некоторые сферы не ощущают таких проблем — каждый третий ищущий работу в области автобизнеса, продаж, производства, строительства, розничной торговли, общественного питания и туризма не сталкивается с трудностями. Эти направления относятся к дефицитным: конкуренция там ниже, тогда как спрос со стороны работодателей значительно превышает норму, что приводит к множеству предложений о работе, по словам директора hh.ru СЗФО Юлии Сахаровой.

Следует подчеркнуть, что для 2/3 опрошенных жителей Коми поиск работы – критически важная задача. Согласно опросу, 63% респондентов заявили, что находка работы именно сейчас имеет ключевое значение для их семей. Однако по сравнению с прошлым годом доля таких граждан уменьшилась на 3 п.п.

Может показаться, что число тех, кому поиск работы критически сложен, остается высоким, но со временем уменьшается процент кандидатов, сталкивающихся с дискриминацией или жесткими требованиями работодателей. Дефицит кадров заставляет нанимателей снижать планку требований к соискателям с недостатком навыков. По данным hh.ru, в 2024 году 59% компаний принимают перспективных соискателей, даже если им недостает необходимых компетенций, зачастую предлагая наставничество. 51% работодателей организуют внутреннее обучение и готовы принять сотрудника при его согласии. В 35% случаев соискателям с недостаточными навыками предлагается стажировка для практической оценки.