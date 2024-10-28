Житель Коми расплатился за такси купюрой "банка приколов"

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В Сосногорске мужчина расплатился за такси купюрой "банка приколов". Об этом сообщает МВД по Республике Коми. По информации пресс-службы ведомства, в отдел полиции города поступило заявление от администратора супермаркета о попытке обмана кассира магазина. Неизвестный намеревался оплатить алкоголь купюрой "Банка приколов" номиналом пять тысяч рублей. Однако сотрудник отказался принять фальшивые деньги, после чего покупатель воспользовался настоящими.

Нарушитель продолжил свои действия и расплатился поддельным билетом в такси. Водитель, не заметив подмены в сумерках, выдал сдачу в размере 4 тысячи 800 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый. Он признался в содеянном, уточняя, что давно хранил сувенирные банкноты и решил попытаться их использовать.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Для него была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.