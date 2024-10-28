Куриный бульон будет прозрачнее слезы: вот что добавьте в кастрюлю при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован

Не все хозяйки умеют готовить прозрачный и золотистый куриный бульон, который радует глаз и имеет насыщенный вкус. Часто он получается мутным и недостаточно ароматным. Чтобы приготовить отличный бульон для супов и других блюд, следует учесть несколько важных моментов.

Автор канала «Кухня наизнанку» на платформе Дзен делится советами по приготовлению. В первую очередь, выбирайте качественную курицу. Идеально подойдёт домашняя птица, но если используете магазинную, замочите её в холодной воде на полчаса перед тем, как приступить к готовке.