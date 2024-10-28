В Сыктывкаре на одной из улиц планируют снести еще один деревянный дом

На улице Юхнина в Сыктывкаре планируют снести еще один деревянный дом. Здание расположено в районе, предназначенном для строительства многоквартирных зданий. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, администрация столицы Коми дала разрешение на снос многоквартирного дома по адресу: улица Юхнина, 26. Мэр города Владимир Голдин подписал соответствующее постановление.