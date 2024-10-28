В Сыктывкаре на одной из улиц планируют снести еще один деревянный дом
- 17:30 28 октября
- 6+
- Инесса Богатая
На улице Юхнина в Сыктывкаре планируют снести еще один деревянный дом. Здание расположено в районе, предназначенном для строительства многоквартирных зданий. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, администрация столицы Коми дала разрешение на снос многоквартирного дома по адресу: улица Юхнина, 26. Мэр города Владимир Голдин подписал соответствующее постановление.
Дом, имеющий два этажа и 28 квартир, был возведен в 1958 году.
Согласно постановлению, Фонд развития жилищного строительства Республики Коми должен до 1 ноября 2024 года разработать и предоставить в администрацию проект, касающийся организации работ по сносу здания.
Здание расположено в квартале, ограниченном улицами Юхнина, Орджоникидзе, Октябрьский проспект и Оплеснина. Этот район входит в более крупную территорию (в пределах улиц Нагорный проезд, Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса, Оплеснина и Октябрьский проспект), где запланировано снесение деревянных зданий и последующее строительство многоэтажных домов. В Сыктывкаре программа по развитию застроенных территорий началась в 2013 году и продвигается с задержками.
Ранее администрация города согласилась на снос двух зданий в этом же квартале по адресам: ул. Оржоникидзе, 61 и ул. Оплеснина, 26. Уже был снесен дом по адресу: ул. Юхнина, 22. В соседнем квартале в этом году были разрушены дома по ул. Оплеснина, 14 и ул. Оплеснина, 16, на месте которых построят 12-этажное жилое здание.