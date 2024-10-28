В Коми с 1 ноября стартует осенний призыв

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В последние два года из региона на военную службу призывалось по 1800 человек, ранее этот показатель составлял примерно 2000. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу Главы Коми. По информации издания, объем текущего планового призыва пока не раскрыт.

По информации пресс-службы главы Коми, военный комиссар республики Дмитрий Федин сообщил руководителю региона Владимиру Уйбе о подготовке военных комиссариатов муниципалитетов к осеннему призыву 2024 года, а также об итогах предыдущего сезона.

Планы по призыву 2023 года были выполнены в срок и полностью: на службу отправлено более 1800 человек. Призывные команды перевозились железнодорожным и автомобильным транспортом. Всем призывникам предоставлялись необходимые виды обеспечения, в том числе продовольствие на дорогу.

В Коми мероприятия по призыву в армию начнутся с 1 ноября. По распоряжению руководителя республики в муниципальных образованиях созданы соответствующие комиссии. Завершаются мероприятия по подготовке сборного пункта, который будет использоваться для размещения и отправки служащих в войска. Пункт полностью оснащен медицинским, вещевым и продовольственным снабжением, и все помещения готовы принимать призывников. Отправка из сборного пункта стартует с 7 ноября 2024 года.

На сборном пункте будет проводиться медицинский осмотр и профессионально-психологическая оценка призывников, чтобы избежать направления в войска неподходящих по состоянию здоровья и личным качествам граждан. Призывники будут получать установленные виды обеспечения, включая трехразовое горячее питание. Те, кто направляется в вооружённые силы, также получат банковские и личные электронные карты.

Призывники отправятся на службу в постоянные базы и части сухопутных войск, военно-морского флота, воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск и национальной гвардии, исключительно на территории России. Около трети из них попадут в учебные подразделения, где овладеют современными военными технологиями и получат специальность. После обучения, в зависимости от приобретенных навыков, они будут направлены в войска.

В республиканском военном комиссариате с 5 ноября откроется прямая телефонная линия. Призывники и их родственники смогут задать все интересующие вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по номеру (82139) 2-26-62.

Также можно обратиться с вопросами на прямую линию организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа по номерам (812) 494-26-00, 494-26-06, также по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Призывники обязаны приходить в военные комиссариаты (призывные пункты) по повесткам в установленные сроки. Это необходимо для своевременного прохождения медицинского осмотра и получения заключения о пригодности к службе.