В Коми собрали земснаряд для углубления дна Печоры

В первые за два десятилетия собран земснаряд для углубления русла Печоры. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, проект получил финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей. Также планируется, что земснаряд приступит к эксплуатации в мае 2025 года, обеспечивая необходимую глубину для судоходства.

"Удалось найти пути повышения эффективности дноуглубительных работ в водоемах Коми благодаря поддержке со стороны руководства Росморречфлота и ФБУ "Администрация Двинско-Печорского бассейна". Результатом этих усилий стало сооружение земснаряда в Печоре впервые за 20 лет. Он был создан по контракту в рамках инвестиционного проекта и с привлечением средств ФНБ. Суммарные инвестиции составляют 1, 7 миллиарда рублей", — отметил глава республики в своем Telegram-канале.

Проект стартовал именно с Печоры, выступающей важной водной артерией Коми. Новый земснаряд передан в распоряжение региона. Его документация подтверждена транспортной лизинговой государственной компанией, Цимлянским судомеханическим заводом и администрацией Двинско-Печорского бассейна.

Это судно обеспечит стабильную глубину для безопасного судоходства по востребованным маршрутам внутри Коми. Оснащенный фрезерным и гидравлическим рыхлителем, земснаряд способен работать на глубинах от одного до 12 метров. Основной насос обладает мощностью 746 кВт, производительность по воде составляет 3 тысячи кубометров в час, а по грунту — 500 кубометров в час.