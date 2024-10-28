Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Фото из архива "Про Города"

Фиолетовый: цвет для креативных и эксцентричных личностей Фиолетовый часто ассоциируется с творчеством, фантазией и духовностью. Однако исследование, проведенное в Университете Нью-Йорка, показывает, что те, кто предпочитает этот цвет, могут быть склонны к непредсказуемости и испытывать трудности в общении. Специалисты считают, что фиолетовый привлекает людей, которых иногда называют "городскими чудаками".

Ученые объясняют такие результаты тем, что фиолетовый является чрезвычайно стимулирующим цветом. Также исследование выявило, что люди, выбирающие фиолетовый, отличаются повышенной творческой активностью, что, вероятно, связано с ассоциацией этого цвета с воображением и духовными аспектами жизни.

Таким образом, фиолетовый – это сложный и многогранный цвет, способный вызывать разные чувства. Есть теория, что его предпочитают люди с определенными скрытыми психологическими особенностями.

Ранее мы обсуждали, как стандартные тесты на IQ могут разочаровать в попытках измерить уровень интеллекта. В 2005 году психолог Шейн Фредерик предложил три простых вопроса, которые, по его мнению, могут оценить интеллектуальный потенциал.

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