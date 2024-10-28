Назначен новый руководитель "Сыктывкарского водоканала"
- 12:45 28 октября
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- Инесса Богатая
Андрей Вилков стал новым руководителем "Сыктывкарского водоканала". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.
Первый заместитель мэра города Александр Гонтарь подчеркнул ключевые задачи, ожидающие нового руководителя предприяти.
"Первостепенное значение имеет непрерывное и качественное водоснабжение жителей Сыктывкара. Это требует четкого выполнения инвестиционной программы, работ по ремонту и замене коммуникаций, а также приобретения современного оборудования", - подчеркнул вице-мэр.
В ответ А. Вилков изложил три ключевых элемента дальнейшей совместной деятельности сотрудникам предприятия.
"Я считаю основным направлением нашей работы грамотное планирование, ориентированное на достижение результата. Без него трудно двигаться вперед. Приоритетной задачей также является контроль качества на всех этапах, чему я буду уделять особое внимание. Также важным является анализ текущей эффективности деятельности, разбор ошибок и недопущение их в будущем. Ведь наше успешное функционирование напрямую связано с обеспечением водоснабжения, водоотведения и работой канализации в городе", - отметил новый генеральный директор.
Андрей Евгеньевич Вилков — уроженец Сыктывкара, выпускник Сыктывкарского Лесного института 2012 года. Он начал свою карьеру в "Сыктывкарском водоканале" в качестве слесаря аварийно-восстановительных работ. В 2016 году попробовал себя в роли диспетчера и мастера, проявив высокий потенциал. В 2017 году он возглавил участок службы ремонтов и эксплуатации водопроводных сетей. После семи лет успешной работы в этой роли, в феврале 2024 года он был назначен директором МУП "Ухтаводоканал".